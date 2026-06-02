Jonathan Bailey, protagonista di “Bridgerton” e del film “Wicked”, ha dichiarato di non aver mai rinunciato a tenere per mano il suo ragazzo per strada, anche a costo di perdere opportunità lavorative. Lo ha detto durante la prima edizione degli Elton John Impact Awards, parlando apertamente del suo coming out. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di discussione pubblica sulla libertà di essere sé stessi.

La star della serie tv cult “Bridgerton” e del film “Wicked “, Jonathan Bailey, ha parlato del suo coming out durante la prima edizione degli Elton John Impact Awards. Bailey ha parlato con Elton John del suo percorso, dalla consapevolezza della propria omosessualità alla presa di coscienza del possibile impatto sulla sua carriera di attore: “Non avrei mai rinunciato a tenere la mano del mio ragazzo per strada”. Durante la chiacchierata, John ha chiesto a Bailey se si fosse mai sentito sotto pressione per nascondere la sua omosessualità, se avesse avuto paura di fare coming out o se avesse avuto abbastanza sicurezza da non preoccuparsene. Bailey ha risposto di aver provato una combinazione di tutte e tre le sensazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non avrei mai rinunciato a tenere per mano il mio ragazzo per strada, a costo anche di perdere opportunità di lavoro”: Jonathan Bailey sul coming out

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