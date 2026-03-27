Battipaglia incidente sul lavoro | operaio rischia di perdere le dita della mano

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente sul lavoro in uno stabilimento industriale dedicato alla produzione di plastica a Battipaglia. Un operaio di 50 anni è rimasto coinvolto in un infortunio che ha messo a rischio le dita di una mano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche di rito.

L'incidente si è verificato all'interno di uno stabilimento industriale dedicato alla produzione di plastica. Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Battipaglia. Un operaio di 50 anni rischia di perdere le dita di una mano a seguito di un infortunio verificatosi all'interno di uno stabilimento industriale dedicato alla produzione di plastica. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 12:30. Scattato l'allarme, la centrale operativa del 118 ha attivato tempestivamente i soccorsi inviando sul posto i sanitari della Pubblica Assistenza VOPI. Dopo aver prestato le prime cure sul luogo dell'incidente, il personale medico ha trasportato d'urgenza l'infortunato presso l'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Battipaglia, incidente sul lavoro: operaio rischia di perdere le dita della mano Articoli correlati Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita: incidente sul lavoro a BattipagliaIncidente sul lavoro a Battipaglia, in provincia di Salerno: dita amputate a operaio 50 enne. Tromello, incidente sul lavoro: operaio resta con la mano incastrata nella pressaTromello (Pavia), 17 febbraio 2026 - Gli è rimasta incastrata la mano nella pressa per la lavorazione dell'alluminio. Una selezione di notizie su Battipaglia incidente sul lavoro... Temi più discussi: Incidente mortale sull'A2, all'altezza di Eboli: perde la vita un 72enne; Battipaglia. Vertenza Cooper Standard, summit al MIMIT. La Confail esprime soddisfazione in una nota stampa; Salerno, sgomberi nelle case popolari: via gli occupanti senza titolo; Tragico incidente stradale in A2 tra Battipaglia ed Eboli. Un uomo perde la vita. Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita: incidente sul lavoro a BattipagliaUn operaio resta incastrato in un macchinario mentre lavora e gli vengono tranciate le dita. L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 27 marzo, attorno alle 12,30 a Battipaglia, in provincia di ... fanpage.it Incidente sul lavoro in una fabbrica a Battipaglia. Operaio gravemente feritoIncidente sul lavoro stamattina a Battipaglia in uno stabilimento industriale. Per cause da accertare un operaio 50enne è rimasto gravemente ferito ad una mano. ondanews.it Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita: incidente sul lavoro a Battipaglia - facebook.com facebook Battipaglia, la quarta edizione de “Le Buone Stelle” unisce alta cucina e solidarietà Serata benefica del Rotary Club il 20 marzo nella suggestiva Masseria La Morella, con grandi chef, musica e un obiettivo concreto: acquistare un ecografo per l’ANDOS. x.com