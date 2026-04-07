Papa Leone XIV | nel Regina Coeli l’allarme sulle fake news l’appello per la pace e il ricordo commosso di Papa Francesco

Durante l’ultimo Regina Coeli, il Papa ha sottolineato l’importanza di contrastare le notizie false, chiamando a cercare la verità. Ha rivolto un appello affinché si lavori per la pace, in particolare per le persone che vivono situazioni di sofferenza. In questa occasione, ha anche ricordato con commozione Papa Francesco, evidenziando il legame tra le figure ecclesiastiche nel promuovere valori di speranza e solidarietà.

Papa Leone XIV al Regina Coeli chiede verità contro le menzogne, pace per chi soffre e ricorda con amore Papa Francesco L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Regina Coeli 6 aprile, Papa Leone XIV: la verità della Resurrezione va oltre le fake newsPapa Leone XIV al Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo: la verità della Resurrezione di Cristo supera le fake news e vince. Papa Leone XIV: “Basta fake news”, ecco l’appello per la pacePapa Leone XIV ha guidato la preghiera del Regina Coeli in Piazza San Pietro, focalizzando il suo intervento sulla lotta alla disinformazione e sul... Temi più discussi: Leone XIV: la guerra uccide e distrugge ma Cristo vince la morte per sempre; Un anno senza Francesco: i ricordi e la nuova rotta con Leone XIV; Venerdì Santo, la Via Crucis con papa Leone XIV al Colosseo. FOTO; Papa Leone, primo viaggio in Europa: oggi nel Principato di Monaco. Papa Leone XIV, prima veglia di Pasqua da Pontefice. Ieri tutta la Via Crucis con la croceLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, prima veglia di Pasqua da Pontefice. Ieri tutta la Via Crucis con la croce ... tg24.sky.it Pasqua, la prima da Papa per Leone XIV. Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre scelga la paceNella benedizoione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro il Pontefice ha invitato tutti a unirsi a lui nella veglia di preghiera per la Pace prevista per sabato 11 aprile ... tg.la7.it L’omelia di papa Leone XIV: «Anche in mezzo all’oscurità può nascere qualcosa di buono» x.com Nuovo appello per la pace di Papa Leone XIV. L'invito del Pontefice ai fedeli a unirsi alla veglia di preghiera il prossimo sabato. - facebook.com facebook