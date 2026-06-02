Noa Lang ha lasciato un like su Instagram dopo l'annuncio dell'addio del tecnico. L'olandese, attualmente in forza a un club straniero, ha espresso così il suo interesse a tornare in Italia. Si parla di un possibile ritorno in maglia azzurra, con la volontà di ricongiungersi anche con l'amico Neres. La notizia ha fatto discutere tra i tifosi, che sperano in un possibile ritorno di Lang nel prossimo mercato.

La quiete dopo la tempesta. Per Noa Lang è arrivata alla notizia dell’addio di Antonio Conte. Lo dimostra quel like liberatorio su Instagram all’annuncio della separazione dalla panchina azzurra. Sarebbe dovuta essere la stagione della consacrazione, è stata quella dei rimpianti per Noa. Arrivato all’ombra del Vesuvio nella scorsa sessione di mercato estivo, chiamato a ricoprire l’ingeneroso ruolo di sostituto di un certo Khvicha Kvaratskhelia, Lang ci ha messo anche del suo per complicare la sua prima stagione in Serie A. Nella presentazione in conferenza stampa, dal ritiro di Dimaro, ha alzato le aspettative con dichiarazioni piuttosto spocchiose, che si sono rivelate un boomerang: “Amo dribblare, da me aspettatevi tanti tiri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Gazzetta.it - Noa Lang, il Mondiale per riprendersi Napoli: perché senza Conte il riscatto è possibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Galatasaray scarica Noa Lang: torna a Napoli. Romano: “Riscatto a fortissimo rischio”Il club ha deciso di non rinnovare il contratto dell’attaccante e ha comunicato il suo ritorno al club di appartenenza.

Noa Lang, niente riscatto Galatasaray: tornerà al NapoliIl club turco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul contratto di Noa Lang, che quindi tornerà al Napoli.

Temi più discussi: Napoli, Noa Lang convocato da Ronald Koeman: parteciperà al Mondiale 2026 con l'Olanda; Noa Lang convocato dall'Olanda: è nella lista dei 26 giocatori di Koeman per il Mondiale 2026; Noa Lang torna a parlare del Napoli: Non mi pento, ma con Conte non ho visto il pallone per cinque giorni; UFFICIALE – OLANDA, ECCO I CONVOCATI PER IL MONDIALE: LA DECISIONE FINALE SU NOA LANG.

#Lang, il padre: Noa non vede l’ora di tornare a #Napoli Ha parlato al De Telegraaf durante un allenamento dell'Olanda per il Mondiale: Mio figlio tornerà a Napoli e vuole avere successo lì. ilnapolista.it/2026/06/lang-i… x.com

Lang pronto a riprendersi Napoli! Altra chance con Allegri: tutto lo spogliatoio era con luiNoa Lang rilanciato dal Galatasaray: Allegri pronto a concedergli una nuova chance. Noa Lang sembra pronto a giocarsi una nuova occasione con il Napoli dopo l'esperienza positiva vissuta in prestito a ... tuttonapoli.net

Lang, il papà svela: Non vede l'ora di tornare a Napoli, vuole affermarsi lìL'esterno offensivo di proprietà del Napoli è stato convocato dall'Olanda per il Mondiale negli Stati Uniti, in Canada e in Messico ... tuttonapoli.net