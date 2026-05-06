Il Galatasaray scarica Noa Lang | torna a Napoli Romano | Riscatto a fortissimo rischio

Il club ha deciso di non rinnovare il contratto dell’attaccante e ha comunicato il suo ritorno al club di appartenenza. La decisione è ufficiale e sarà comunicata nelle prossime ore. La situazione riguarda anche il rischio di un possibile riscatto, che potrebbe comportare costi elevati e complicazioni contrattuali. La squadra si concentra ora sulla gestione di questa vicenda, mentre si prepara a ripartire con le attività di mercato.

Come se non bastasse l’incertezza legata alla panchina e al delicato futuro di Antonio Conte, il Napoli si prepara ad accogliere la prima vera grana del mercato estivo. Noa Lang torna a Napoli. La doccia fredda arriva direttamente da Fabrizio Romano, e non è di quelle che fanno sorridere le casse di Castel Volturno: il Galatasaray non ha alcuna intenzione di trattenere Noa Lang. L’avventura turca dell’esterno offensivo è già giunta ai titoli di coda. Secondo l’esperto di calciomercato, la dirigenza del club di Istanbul ha fatto le sue valutazioni e ha scelto di rispedire il giocatore al mittente, rinunciando all’opzione per l’acquisto a titolo definitivo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Galatasaray scarica Noa Lang: torna a Napoli. Romano: “Riscatto a fortissimo rischio” Notizie correlate Lang, che paura: Noa in barella dopo il rischio amputazione in Liverpool-GalatasarayNoa Lang, attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli, ha rischiato di perdere il pollice dopo essere caduto sui cartelloni pubblicitari di... Leggi anche: Napoli, novità Noa Lang: c’è la decisione del Galatasaray Panoramica sull’argomento Si parla di: ESCLUSIVA | Il Galatasaray chiede lo sconto per riscattare Noa Lang dal Napoli: le cifre. Napoli, rebus Lang in attacco: il Galatasaray riflette sul mancato riscattoIl futuro di Noa Lang si tinge di forte incertezza e rischia di trasformarsi in un vero e proprio rebus per il mercato in uscita del Napoli ... gonfialarete.com Noa Lang, l'ex Napoli si taglia e rischia di perdere un dito nella partita contro il LiverpoolMomenti di paura durante la sfida tra Liverpool e Galatasaray per l'attaccante olandese Noa Lang. Al 75°, in un duello per il pallone con Curtis Jones, il giocatore è caduto contro le barriere di ... leggo.it