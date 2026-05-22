Noa Lang niente riscatto Galatasaray | tornerà al Napoli

Il club turco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul contratto di Noa Lang, che quindi tornerà al Napoli. La trattativa tra le parti si è conclusa senza accordo, e il calciatore riprenderà la sua attività con la squadra italiana. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club turco, che aveva la possibilità di acquistare l’attaccante o l’esterno offensivo a titolo definitivo. La situazione rimane in attesa di sviluppi futuri.

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Il Galatasaray guarda ancora alla Serie A, anche dopo la decisione di non riscattare Noa Lang. Il club turco avrebbe infatti spostato le proprie attenzioni su Arthur Atta, centrocampista francese dell’Udinese. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, la società friulana valuta il giocatore oltre 30 milioni di euro. Una cifra vicina all’investimento che il Galatasaray avrebbe dovuto sostenere per acquistare a titolo definitivo Lang dal Napoli. L’operazione, però, non si presenta semplice. Per abbassare la richiesta economica dell’Udinese, il club di Istanbul potrebbe provare a inserire Victor Nelsson nella trattativa. Il difensore non dovrebbe essere confermato dall’Hellas Verona, dopo la retrocessione in Serie B. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Noa Lang, niente riscatto Galatasaray: tornerà al Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Noa Lang Injury Sullo stesso argomento Il Galatasaray scarica Noa Lang: torna a Napoli. Romano: “Riscatto a fortissimo rischio”Come se non bastasse l’incertezza legata alla panchina e al delicato futuro di Antonio Conte, il Napoli si prepara ad accogliere la prima vera grana... Leggi anche: Noa Lang torna al Napoli: Galatasaray dice no Noa Lang, niente riscatto Galatasaray: tornerà al NapoliForzAzzurri.net - Noa Lang, niente riscatto Galatasaray: tornerà al Napoli Il Galatasaray guarda ancora alla Serie A, anche dopo la decisione di non riscattare Noa Lang. Il ... forzazzurri.net Il Galatasaray rimanda a Napoli Noa Lang e con lo stesso tesoretto tenta il blitz su AttaNiente riscatto per Noa Lang: il Galatasaray molla l'olandese e piomba su Atta, obiettivo di mercato del Napoli. ilnapolista.it