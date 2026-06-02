No alla Juventus altro rifiuto | servono almeno 40 milioni

La Juventus ha offerto meno di 40 milioni di euro per Josh Acheampong, ma il Chelsea ha rifiutato. La richiesta minima del club londinese è di almeno 40 milioni. Negli ultimi mesi, diverse squadre europee hanno contattato il Chelsea per informazioni sul giovane centrocampista. La trattativa non si è concretizzata, con il Chelsea che ha mantenuto la propria posizione. Nessun accordo è stato raggiunto e le parti sono rimaste distanti sulle cifre.

di Bruno De Santis La Juventus ci ha provato. Non è stata l’unica. Negli ultimi mesi mezza Europa ha bussato alla porta del Chelsea per chiedere informazioni su Josh Acheampong, uno dei prospetti più interessanti usciti dal vivaio dei Blues. La risposta, però, è sempre stata la stessa: nessuna apertura, nessuna trattativa, nessuna intenzione di ascoltare offerte. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club londinese ha respinto tutti i tentativi di avvicinamento arrivati negli ultimi sei mesi. Oltre alla Juventus, si sono mossi anche Liverpool, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Milan. Club diversi, esigenze diverse, stesso risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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