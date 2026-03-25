L’Atletico cambia idea per Nico Gonzalez | alla Juve servono almeno 23 milioni

L’attaccante argentino è attualmente in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla società spagnola. La sua stagione con l’Atletico Madrid si è rivelata altalenante. Inizialmente si pensava a una possibile cessione, ma la società ha deciso di cambiare idea e richiede almeno 23 milioni di euro per la cessione. La Juventus valuta l’acquisto, considerando questa cifra come punto di partenza per le trattative.

Futuro in bilico per l’attaccante argentino, attualmente in prestito con obbligo di riscatto condizionato con la maglia dei ‘Colchoneros’ Stagione altalenante quella vissuta finora da Nico Gonzalez con la casacca dell’ Atletico Madrid. L’argentino è in prestito dalla Juventus e il suo futuro nella capitale spagnola fa discutere. Nico Gonzalez, 28 anni (Ansa) – Calciomercato.it Negli accordi stipulati in estate, l’Atletico ha l’obbligo di riscattare l’attaccante a determinate condizioni a fine stagione. Ovvero: Nico Gonzalez deve mettere a referto 21 presenze da almeno 45 minuti nella Liga, con la Juve che incasserebbe 32 milioni di euro dopo il milione versato dai madrileni per il prestito oneroso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’Atletico cambia idea per Nico Gonzalez: alla Juve servono (almeno) 23 milioni Articoli correlati Nico Gonzalez Atletico Madrid, quanto manca per il riscatto dell’ex Fiorentina: la Juve aspetta i 32 milionidi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto dell’argentino è a un passo: servono ancora poche presenze da 45 minuti per... Calciomercato Inter, asse con l’Atletico: idea scambio Frattesi-Nico GonzalezMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Aggiornamenti e notizie su Nico Gonzalez Temi più discussi: Nico Gonzalez, un accordo cambia tutto! Juve-Atletico, cosa filtra sull'affare; Cambiano i piani dell'Atletico Madrid per il riscatto di Nico Gonzalez: in Spagna circola un'idea; ? Milan-Castro! Novità Nico, Bastoni e idee Napoli-Lazio: le news di oggi ?; Atlético Madrid News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori. Nico Gonzalez, un accordo cambia tutto! Juve-Atletico, cosa filtra sull'affareColchoneros, dalla Spagna sono sicuri: strategia chiara in vista dell'estate sul possibile riscatto dell'argentino dai bianconeri ... tuttosport.com Nico Gonzalez, svolta clamorosa all’Atletico Madrid: i Colchoneros frenano e non vogliono far scattare l’obbligo di riscattoNico Gonzalez, svolta clamorosa all’Atletico Madrid: i Colchoneros frenano e non vogliono far scattare l’obbligo di riscatto ... calcionews24.com Il riscatto obbligatorio di Nico #Gonzalez si allontana sempre di più. Da dicembre a oggi, in Liga, il "Cholo" Simeone lo ha impiegato soltanto in tre circostanze per più di 45'. L' #Atletico, con grande probabilità, cercherà di ridiscutere la cifra pattuita nel cors x.com "Nico Gonzalez, un accordo cambia tutto! Juve-Atletico, cosa filtra sull'affare" - facebook.com facebook