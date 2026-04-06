Juventus su Ugarte | scommessa da 40 milioni legata alla Champions

La Juventus sta valutando l'acquisto di Manuel Ugarte nel prossimo mercato estivo, con una proposta da circa 40 milioni di euro. Tuttavia, l'operazione non sarà conclusa se la squadra non riuscirà ad ottenere la qualificazione alla Champions League. La trattativa rimane in sospeso e dipende dai risultati della squadra nelle competizioni europee.

La Juventus punta a inserire Manuel Ugarte nel proprio organico durante il prossimo mercato estivo, ma l’operazione resta vincolata all’accesso alla Champions League. Il centrocampista uruguaiano del Manchester United è attualmente valutato circa 40 milioni di euro. L’interesse della società bianconera per il profilo del giocatore di 24 anni nasce dalla necessità di potenziare le opzioni a centrocampo. L’operazione si inserisce in un contesto di possibile cessione da parte del club inglese, che sta valutando come limitare le perdite economiche dopo l’investimento di 50 milioni di euro effettuato nell’estate del 2024 per portarlo dal Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juventus su Ugarte: scommessa da 40 milioni legata alla Champions Juventus: occhi su Manuel UgarteLa Juventus ha aggiunto un nuovo nome alla lista dei rinforzi per il centrocampo in vista dell’estate 2026: Manuel Ugarte. Lukaku-Juventus: Ottolini prepara il blitz da 40 milioni per l’attaccoLa Juventus ha rotto gli indugi per il restyling dell’attacco, stanziando un budget tra i 30 e i 40 milioni di euro per affiancare un centravanti di... Temi più discussi: La Juventus segue Ugarte: ecco chi è il nuovo obiettivo dei bianconeri; Juve, occhi su Ugarte: l'uruguaiano allo Stadium con la nazionale. E Ottolini osserva; Uruguay a Torino: non solo Nunez, la Juventus monitora anche Ugarte, è il prescelto per la mediana bianconera; Juventus, Ottolini su Manuel Ugarte del Manchester United. Pagina 2 | Il Manchester United 'libera' Ugarte: la Juve c'è, ma dipende dalla ChampionsDivorzio annunciato tra il club di Old Trafford e il centrocampista uruguaiano: bianconeri in pole, ma la concorrenza non manca ... corrieredellosport.it Juventus, obiettivo Manuel Ugarte: rinforzo chiave per il centrocampo, osservato ma non c'è solo la JuveJuventus, obiettivo Manuel Ugarte: rinforzo chiave per il centrocampo La Juventus continua a pianificare il futuro con l’obiettivo di rafforzare la rosa e aumentare la ... tuttojuve.com JUVENTUS IN POLE! Manuel Ugarte è pronto a dire addio al Manchester United e, secondo CaughtOffside, i Red Devils sono disposti a cedere il centrocampista uruguaiano per circa 40 milioni di euro Sarebbe un buon colpo per la Juve Che ne pe facebook Probabile formazione della #Juventus. #JuventusGenoa #SerieA #SkySport x.com