Nikki Storm e Big Damo dopo l’acquisto della PROGRESS | Vogliamo renderla l’indy numero uno al mondo

Da zonawrestling.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nikki Storm e Big Damo hanno annunciato di aver acquistato la federazione britannica PROGRESS Wrestling, insieme alla Defy Wrestling. I due ex wrestler WWE hanno dichiarato di voler rendere la federazione l’indy numero uno al mondo. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’acquisto o sui piani futuri per le due federazioni.

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Come riportato nei giorni scorsi, gli ex WWE Superstar Nikki Storm (nota anche come Nikki Cross ) e Big Damo (alias Killian Dain ) hanno acquisito la federazione britannica PROGRESS Wrestling, insieme alla Defy Wrestling. In una nuova intervista con Aidan Gibbons di Cultaholic, Damo (all’anagrafe Damian Mackle ) ha raccontato come si è concretizzata l’operazione e quali sono gli obiettivi suoi e di Nikki Storm per la PROGRESS. Come è nata l’acquisizione della PROGRESS. L’occasione è arrivata in modo del tutto inaspettato, pochi giorni dopo il licenziamento di Nikki Storm dalla WWE. “Sinceramente, non era qualcosa che ci aspettavamo neanche noi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - Nikki Storm e Big Damo dopo l’acquisto della PROGRESS: “Vogliamo renderla l’indy numero uno al mondo”
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