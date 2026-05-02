Zayn Malik, ex membro degli One Direction, è stato ricoverato in ospedale e ha interrotto temporaneamente le attività promozionali del suo ultimo album, Konnakol. La decisione è stata presa per dedicarsi completamente alle cure mediche e alla sua salute, senza ulteriori impegni pubblici o apparizioni in TV e interviste. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fans, che hanno seguito con attenzione gli sviluppi della sua condizione.

Momento delicato per l’ex stella degli One Direction Zayn Malik, che ha deciso di mettere in pausa la promozione del nuovo album Konnakol per concentrarsi completamente sulla sua salute. Una scelta arrivata dopo un ricovero improvviso per una patologia non resa pubblica, proprio nei giorni dell’uscita del disco. Il cantante aveva già allarmato i fan condividendo una foto dal letto d’ospedale: “Sto recuperando inaspettatamente dopo una settimana lunga”, aveva scritto, spiegando di essere dispiaciuto per gli impegni annullati e ringraziando lo staff medico. Secondo quanto riportato da una fonte a PEOPLE, il trentatreenne ha deciso di seguire un percorso di cure più approfondito e si sta affidando a un “cardiologo numero uno al mondo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si è affidato al cardiologo numero uno al mondo”: fan in apprensione per Zayn Malik, stop a interviste e TV dopo il ricovero

Notizie correlate

Leggi anche: Zayn Malik cancella parte del suo tour mondiale dopo il ricovero: “Sono a casa a riprendermi”

Leggi anche: Zayn Malik è felice che i fan “si interessino ancora alla sua musica”

Panoramica sull’argomento

Non cantavo questa canzone da 10 anni. È stato incredibile, ho pianto: Zaynk Malik si commuove con Night Changes degli One DirectionZayn Malik non ha resistito al ricordo degli One Direction e dell’amico Liam Payne, morto a 31 anni il 16 ottobre 2024 dopo essere precipitato dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Il cantante ... ilfattoquotidiano.it

Louis Tomlinson e Zayn Malik si sono presi a pugni: il vero motivo dello stop al progetto di Netflix sugli ex One DirectionFinisce male tra gli ex One Direction: dopo essersi riconciliati, Louis Tomlinson e Zayn Malik sono finiti alle mani. La mini-serie di Netflix è stata cancellata ... libero.it