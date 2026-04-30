WWE | Nikki Cross e il ritorno alle origini Nikki Storm è di nuovo realtà

Dopo il suo licenziamento dalla WWE, sono state registrate nuove domande di marchio relative all’ex ring name di Nikki Cross, noto anche come Nikki Storm. Queste iscrizioni indicano una possibile intenzione di riutilizzare l’identità precedente per future attività nel settore del wrestling. Non sono stati annunci ufficiali riguardo a un suo ritorno in campo e non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti futuri.

Dopo il suo licenziamento dalla WWE, sono emerse nuove richieste di registrazione di marchi legate all’ex ring name di Nikki Cross, e tutto lascia pensare che possa essere pronta a tornare alla sua vecchia identità. Cross è stata tra i 25 talenti licenziati dalla WWE lo scorso venerdì, insieme al resto dei Wyatt Sicks. La notizia ha colto di sorpresa molti fan, soprattutto considerando quanto fosse stata utilizzata in ruoli diversi durante la sua permanenza nella federazione. Poco dopo l’annuncio, sono apparse delle richieste di registrazione di marchi a nome di una società chiamata Best in the Galaxy Wrestling, LLC. Tra i nomi depositati figurano “ Nikki Storm ” e “ The Best In The Galaxy ”, entrambi legati alla sua identità prima di firmare con la WWE nel 2016.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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