Nikkei in calo | la tensione in Medio Oriente frena Tokyo e il petrolio

Le borse asiatiche hanno registrato perdite, con l'indice Nikkei in calo, a causa delle tensioni in Medio Oriente che hanno influenzato i mercati. La riduzione delle tensioni nel Golfo Persico ha portato a un aumento dei prezzi del petrolio, mentre lo yen si è svalutato rispetto al dollaro. La recente tensione nel blocco dello Stretto di Hormuz ha sollevato preoccupazioni sulla disponibilità di greggio e ha contribuito alla volatilità dei mercati finanziari.

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