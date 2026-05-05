Aica e autobotti dal 9 maggio torna in vigore il regolamento | Spese di trasporto a carico degli utenti

Dal 9 maggio, con la fine del periodo emergenziale, torna in vigore il regolamento di utenza sul servizio autobotti approvato dall'Assemblea territoriale idrica nell'ottobre 2024. Le disposizioni stabiliscono che le spese di trasporto saranno a carico degli utenti. La riattivazione del regolamento segna la ripresa delle norme precedenti, applicate prima dell'emergenza sanitaria.

Dal 9 maggio, con la fine del periodo emergenziale, torna in vigore il regolamento di utenza sul servizio autobotti approvato dall'Assemblea territoriale idrica nell'ottobre 2024. Lo ha chiarito il consiglio direttivo dell'Ati nella seduta di oggi, 5 maggio.Il regolamento stabilisce che il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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