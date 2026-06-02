Nicoletta Romanoff ha pubblicato un messaggio su Instagram per ricordare la nonna Sveva della Gherardesca Romanoff, scomparsa a 96 anni a Bolgheri. La attrice ha scritto: “Dio sa quanto amore hai donato”.

“Dio sa quanto amore hai donato”, scrive Nicoletta Romanoff sul suo profilo Instagram. Parole che ha dedicato alla nonna Sveva della Gherardesca Romanoff, morta a 96 anni a Bolgheri. Ad annunciare la scomparsa della Contessa erano sono state le tre figlie Natasha, Elisabetta e Tatiana, ma le parole dell’attrice hanno colpito per una tenerezza che racconta un legame indissolubile. La commovente dedica di Nicoletta Romanoff per la nonna. Quello di Nicoletta Romanoff è un addio intimo e delicato, un viaggio nei ricordi di una bambina oggi donna che custodisce nel cuore un rapporto che ha contato tanto. “Nonna Sveva, sei tornata alla casa del Padre – si legge -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nicoletta Romanoff, l’addio alla nonna Sveva: “Quanto amore hai donato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morta in Toscana la contessa Sveva della Gherardesca: il lutto della nipote, l’attrice Nicoletta RomanoffÈ stata annunciata la morte della contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, figura nota nell’aristocrazia europea.

Lutto in casa Romanoff, addio alla contessa Sveva della Gherardesca: aveva 96 anniÈ morta a 96 anni la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, residente a Bolgheri.

Argomenti più discussi: Morta la contessa Sveva della Gherardesca: il lutto della nipote, l’attrice Nicoletta Romanoff; È morta la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, il ricordo della nipote Nicoletta: Quanto amore hai donato.

Lutto per Nicoletta Romanoff: addio alla nonna Sveva della Gherardesca, l’ultima principessa russa #NicolettaRomanoff #casereali #dellaGherardesca #storiarussa #SvevaRomanov iltempionews.com/?p=34638&utm_s… x.com

Morta la contessa Sveva della Gherardesca: il lutto della nipote, l’attrice Nicoletta RomanoffCordoglio a Bolgheri, dove la nobile era molto conosciuta e dove il marito, il principe russo Nicola Romanovich Romanoff, scomparso nel 2014, aveva gestito l’azienda di famiglia per l’allevamento dei ... lanazione.it

Addio a Sveva della Gherardesca, la nobile italiana moglie del principe russo Nicola Romanovich RomanoffÈ morta nella giornata di ieri all’età di 96 anni la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, figura della grande aristocrazia europea. Era stata la moglie del principe russo Nicola Romanovich ... milanofinanza.it