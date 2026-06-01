È stata annunciata la morte della contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, figura nota nell’aristocrazia europea. La notizia è stata condivisa dalla nipote, l’attrice Nicoletta Romanoff. La scomparsa è avvenuta in Toscana. La contessa era riconosciuta per il suo ruolo all’interno della famiglia aristocratica e per la sua presenza pubblica. La sua morte è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Bolgheri (Livorno), 1 giugno 2026 – Lutto per la morte della contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, uno dei nomi più in vista dell’aristocrazia a livello europeo. Viveva nella villa di Bolgheri dove aveva trascorso una importante parte della sua vita con il marito, il principe russo Nicola Romanovich Romanoff, morto nel settembre 2014. Sveva della Gherardesca ha fatto parte di una delle famiglie nobili più importanti di Toscana. Sposò, dopo averlo incontrato dieci mesi prima a Roma, il principe Romanoff nel 1952 (lei aveva 22 anni, lu 30), dando vita all’unione tra due casate di primo piano a livello europeo. Era discendente del conte Ugolino, signore di Pisa, conosciuto anche per i leggendari versi che Dante Alighieri gli dedicò nella Divina Commedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morta in Toscana la contessa Sveva della Gherardesca: il lutto della nipote, l’attrice Nicoletta Romanoff

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