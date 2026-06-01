Lutto in casa Romanoff addio alla contessa Sveva della Gherardesca | aveva 96 anni

È morta a 96 anni la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, residente a Bolgheri. La donna, appartenente alla nobiltà europea, era vedova del principe russo Nicola Romanoff, deceduto nel 2014. La sua scomparsa si è verificata nella villa di famiglia, in provincia di Livorno.

(Adnkronos) – La contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, figura della grande aristocrazia europea e vedova del principe russo Nicola Romanovich Romanoff (1922-2014), è morta nella sua villa di Bolgheri (Livorno) all'età di 96 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta domenica 31 maggio, è stato dato dalle figle Natasha, Elisabetta e Tatiana, come riferisce l'Adnkronos. Nata nel 1930. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La Dinastia Spezzata: Come i Romanov Persero un Sesto del Mondo

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