Ai Gotham TV Awards Matt e Ross Duffer rilanciano il valore delle storie originali chiedendo a Hollywood più coraggio verso le nuove voci. E ricordano tutti i no ricevuti per Stranger Things prima di Netflix. Stranger Things non è nata come una scommessa facile. Anzi, a rivederla oggi con il senno di poi, sembra quasi impossibile immaginare che una serie così enorme, capace di trasformarsi in fenomeno globale, sia partita da un progetto considerato bizzarro, rischioso e poco vendibile. Eppure proprio da lì Matt e Ross Duffer hanno costruito uno dei titoli più iconici dell'era Netflix, che mescola tutta la nostalgia degli anni Ottanta all'immaginario sci-fi, il racconto di formazione alla sottocultura nerd. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Nessuno voleva Stranger Things": i fratelli Duffer ricordano gli inizi difficili della serie dei record

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Un'ultima avventura - Il documentario su Stranger Things 5 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

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