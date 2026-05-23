I fratelli Duffer preparano una nuova serie Netflix intitolata ‘The Boroughs’, dopo il successo di ‘Stranger Things’. La produzione si concentrerà sulla science fiction e rappresenterà un nuovo capitolo nel loro percorso narrativo. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming e si preannuncia come un’altra avventura nel genere. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

Stiamo per assistere ad una nuovissima dimensione filmica, grazie alle doti dei fratelli Duffer, pronti a tornare alla science fiction, in una nuova serie tv. Il primo progetto Netflix dei fratelli Duffer dopo un’immersione lunga una decina d’anni in Stranger Things, si intitola The Boroughs – Ribelli senza tempo e li vede cimentarsi ancora una volta in una storia di fantascienza. Certo, non tutti i fan del Sottosopra hanno gradito il finale dello show con Undici, Vecna e i Demogorgoni. Anzi, alcuni si sono anche illusi che ci fosse un episodio extra pronto a uscire a sorpresa per rimediare proprio alla puntata finale di tutto lo show. Ma le cose stanno così: i Duffer hanno cambiato pagina ed è ora di farsene una ragione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Come sarà ‘The Boroughs’? La nuova serie Netflix dei fratelli Duffer dopo ‘Stranger Things’

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Duffer Brothers' The Boroughs Trailer: Will It Match Stranger Things' Magic

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