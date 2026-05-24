Gli autori e il cast della nuova serie su Netflix hanno analizzato i legami tra questa e le altre produzioni dei Duffer Brothers, come Stranger Things. Hanno individuato alcuni temi ricorrenti e caratteristiche condivise nei personaggi, nelle trame e negli elementi narrativi. Durante le interviste, sono stati citati dettagli specifici che collegano le due serie, senza però entrare in analisi più approfondite o opinioni personali.

Gli autori e il cast della nuova serie appena uscita su Netflix hanno provato a trovare e spiegare i punti di contatto tra le storie e i personaggi. Fin dal suo annuncio, The Boroughs - Ribelli senza tempo è stata inevitabilmente accostata a Stranger Things. Le due produzioni condividono infatti diversi elementi: la presenza dei fratelli Matt Duffer e Ross Duffer come produttori esecutivi, un'atmosfera soprannaturale e soprattutto un gruppo di protagonisti outsider chiamati a combattere una misteriosa minaccia. Ma quanto sono davvero simili le due serie? Cast e creatori di The Boroughs hanno provato a rispondere direttamente al confronto, spiegando cosa accomuna i due show e cosa invece li rende profondamente diversi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things e The Boroughs: cosa hanno in comune le serie dei Duffer Brothers?

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The Boroughs Netflix Series Review

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