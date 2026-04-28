Studente trovato con pistola a salve a scuola | denunciato dalla Polizia

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve all’interno di un istituto scolastico nella zona di San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Gli agenti hanno scoperto l’arma durante un controllo all’interno della scuola. La pistola a salve era nascosta nello zaino del ragazzo, che è stato immediatamente allontanato dall’edificio.

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve all’interno di un istituto scolastico nella zona di San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Epstein Adas'na Girdim - Epstein ADASI OLAYI ve Görüntüleri Notizie correlate San Giovanni a Teduccio, sorpreso con una pistola a salve: denunciato un giovaneTempo di lettura: < 1 minutoProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva... Pusher ucciso dalla polizia a Rogoredo, svolta nelle indagini: “Era disarmato, niente impronte sulla pistola a salve”Un’indagine complessa, ancora in pieno svolgimento, sta facendo emergere nuovi interrogativi sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 26 gennaio scorso... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Roma: A scuola con una pistola (a salve) minaccia il compagno di classe: Ti sparo; Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anni; Trovato in centro durante Vyni con una pistola scacciacani: denunciato 22enne; Controlli al festival Vyni 2026, giovane sorpreso con una scacciacani. Roma, paura a scuola: uno studente minaccia un compagno di classe con la pistola. Intervengono i carabinieriIntervento dei carabinieri, ieri mattina, in una scuola superiore in zona Primavalle, a Roma, dove era stata segnalata la presenza di uno studente con la pistola. I militari hanno identificato un ... affaritaliani.it L'ultimo saluto allo studente dello Scientifico trovato morto a Napoli Le parole di speranza del parroco: "La nostra fede ci dice che Manuel non è morto, è vivo in Dio che aspetta quando sarà ora ciascuno in noi". E il ricordo degli amici. Parrocchia San P - facebook.com facebook