Nella notte forte scossa di terremoto registrata a Reggio Calabria | interventi dei vigili del fuoco anche nel Reggino

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata nella notte al largo della costa tirrenica cosentina, con epicentro a circa 250 chilometri di profondità. L'evento ha provocato interventi dei vigili del fuoco nel Reggino e in altre zone della Calabria. Dopo il sisma, sono state effettuate verifiche sul territorio regionale e nel Reggino per valutare eventuali danni. Nessuna informazione su feriti o danni significativi è stata comunicata.