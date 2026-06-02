Nella notte forte scossa di terremoto registrata a Reggio Calabria | interventi dei vigili del fuoco anche nel Reggino
Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata nella notte al largo della costa tirrenica cosentina, con epicentro a circa 250 chilometri di profondità. L'evento ha provocato interventi dei vigili del fuoco nel Reggino e in altre zone della Calabria. Dopo il sisma, sono state effettuate verifiche sul territorio regionale e nel Reggino per valutare eventuali danni. Nessuna informazione su feriti o danni significativi è stata comunicata.
Notte di verifiche sul territorio regionale e reggino dopo il terremoto, di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 chilometri di profondità e al largo della costa tirrenica cosentina, che ha scosso l'intera Calabria.A seguito di ulteriori accertamenti effettuati presso i comandi territoriali, i vigili. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia
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