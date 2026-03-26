Nella notte tra mercoledì e giovedì, i vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi a causa delle raffiche di vento che dalla giornata precedente interessano la zona di Genova. La presenza di condizioni meteorologiche avverse ha portato a diverse operazioni di assistenza, mentre le previsioni meteo continuano a segnalare un avviso di vento forte e possibili chiusure.

Sono stati circa una trentina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella notte tra mercoledì e giovedì, a causa del forte vento che da ieri pomeriggio sta soffiando su Genova. Le raffiche, inoltre, sono state accompagnate da un crollo delle temperature, un colpo di coda dell'inverno che durerà per qualche giorno: nel weekend, infatti, sono previste solo lievi risalite e solo nelle ore diurne. I pompieri sono intervenuti in tutta la città e nella provincia per mettere in sicurezza strade e aree urbane minacciate da alberi e impalcature pericolanti. Tra gli interventi più impegnativi, quello in via G. B. Monti, nel quartiere genovese di Sampierdarena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Vento forte: decine di interventi dei vigili del fuoco nella notte. Anche oggi avviso meteo, previsioni e chiusure

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