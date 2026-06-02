Nonostante il momento difficile della Nazionale italiana, alcuni sostengono che il commissario tecnico meriterebbe di essere confermato. Le prestazioni recenti sono al centro di discussioni, mentre le scelte tecniche continuano a essere oggetto di critiche. La gestione della squadra rimane sotto osservazione, e non sono previste decisioni ufficiali a breve. La situazione attuale evidenzia le difficoltà nel trovare una soluzione stabile per il ruolo di allenatore.

In mezzo allo sfacelo della Nazionale, c’è chi prova a mettere una buona parola per l’uomo a cui hanno dato in mano la patata bollente. Lo fa Tony Damascelli su Il Giornale, con una difesa di Baldini ct che va in direzione contraria al chiacchiericcio del momento. Il commissario tecnico ad interim, scrive, meriterebbe semplicemente la conferma. Un uomo di campo, trattato come un ripiego. Il ritratto è quello di un tecnico vero, lontano dai salotti: “ il suo mondo è quello del campo, dello spogliatoio, non spaccia calcio, lo vive”, sintetizza Damascelli. Un profilo rispettato dai suoi ex giocatori, che però — nota il giornalista — nessuno si sbilancia a difendere apertamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nel vuoto del calcio italiano Baldini ct meriterebbe la conferma: le primarie azzurre sono una commedia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Baldini, il ct sospeso che meriterebbe la confermaSilvio Baldini, attuale commissario tecnico sospeso, è stato proposto per un incarico part-time come allenatore della nazionale.

Nazionale di calcio: Silvio Baldini ct Per le amichevoli di giugnoSilvio Baldini, attuale allenatore dell’Under 21, è stato nominato commissario tecnico della nazionale maggiore per le partite amichevoli di giugno.

Temi più discussi: È l'Italia più giovane della storia: i convocati di Silvio Baldini, l'età media è di 20 anni; Italia, i convocati di Baldini per Grecia e Lussemburgo: Pio e Donnarumma gli unici big; Napoli, fuori dal campo De Bruyne stecca: non ha avuto il coraggio del faccia a faccia con Conte; Calcio Live News: Giuntoli nuovo DS dell'Atalanta, Slot via da Liverpool, alle 18 PSG-Arsenal.

Condivido tutto, anche virgole e punti. L'Uomo Integerrimus che alla sua prima panchina da ct della Nazionale A invece di convocare e far scoppiare quelli che ti hanno fatto fare flop e aggiungere 4-5 U21, chiama tutti U21. Anche per il vuoto di potere in Figc. x.com

L'interferenza di Silvio BaldiniA lungo il commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana non è stato preso sul serio, come fosse un personaggio carnevalesco prestato al pallone. Ora che si siederà sulla panchina azzurra pe ... ilfoglio.it

Baldini: Calcio in mano a lestofanti. Per me l'Italia è un regalo del destino. Ai ragazzi porto la mia libertà e chi sgarra va a casaIl c.t. a interim attacca i dirigenti e lancia i giovani per le sfide con Lussemburgo e Grecia: Non ho il curriculum per restare, ma se siamo squadra vinciamo entrambe le partite. Ai ragazzi chiedo e ... corriere.it