baldini il ct sospeso che meriterebbe la conferma

Silvio Baldini, attuale commissario tecnico sospeso, è stato proposto per un incarico part-time come allenatore della nazionale. La proposta arriva dopo tre mancati tentativi di qualificazione al mondiale. La decisione sulla nomina è ancora in fase di valutazione, mentre Baldini continua a ricoprire il ruolo temporaneamente. La sua posizione e il possibile incarico sono al centro di discussioni nel mondo del calcio.

Tra propaganda, sospetti e grandi nomi sullo sfondo, guida l'Italia senza garanzie. E domani c'è il Lussemburgo Silvio Baldini è un passante. Gli hanno offerto part time la guida della nazionale svergognata da tre, dico 3, mancate qualificazioni al mondiale. Lui, il Silvio, è figlio di Carrara, terra di marmi, scorza durissima, si porta appresso ogni giorno quelle radici di sofferenza e, assieme, di vita vera ma non bastano, in questo sguaiato set cinematografico che è diventato il calcio. Il nostro poi, da avanspettacolo. Viene trattato con raro rispetto, non allena i giornalisti come sanno fare altri illustri colleghi suoi, non... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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