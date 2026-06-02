Nel Salento tabacchine in lotta per il riconoscimento dei loro diritti

Nel Salento, le tabacchine hanno condotto una lotta per il riconoscimento dei loro diritti e per migliorare le condizioni di lavoro.

LECCE – “Nel Salento le tabacchine si distinsero per la lotta per il riconoscimento dei loro diritti e per ottenere migliori condizioni lavorative. L’opera mi ha pure fatto ritornare indietro nel tempo, quando era appunto diffusa la tabacchicoltura. Arrivando in diversi comuni della provincia si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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