Lavoro dignitoso e riconoscimento dei diritti l' appello dei sindacati in vista del 1° maggio

In vista del Primo Maggio, le principali sigle sindacali italiane hanno scelto lo slogan “Lavoro dignitoso” per la loro celebrazione unitaria. La giornata sarà dedicata alla richiesta di condizioni lavorative più eque e al riconoscimento dei diritti di chi lavora. Le organizzazioni sindacali invitano i lavoratori a partecipare alle iniziative previste nel paese, sottolineando l’importanza di questa ricorrenza per la tutela delle conquiste sociali e dei diritti fondamentali.

“Lavoro dignitoso è lo slogan deciso da Uil, Cgil e Cisl per la celebrazione unitaria del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori. Uno slogan che sintetizza una precisa e voluta scelta politico-sindacale finalizzata a considerare dirimente e fondamentale la tematica della dignità del lavoro". Così il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Sindacati al corteo del 1° Maggio: "Insieme per un lavoro dignitoso"Cgil, Cisl e Uil della Spezia celebreranno unitariamente il Primo Maggio 2026 con la tradizionale manifestazione per le vie del centro cittadino.

Leggi anche: Primo Maggio, i sindacati rilanciano: «Lavoro dignitoso al centro»

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il lavoro dignitoso al centro del Primo maggio di Cgil Cisl e Uil. E a Lavis torna la grande festa; 1° Maggio a Marghera: il lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificiale; TG Lab - 24 aprile 2026; Verso il 1° Maggio: il diritto al Lavoro e quello alla Vita Indipendente marciano insieme.

Primo Maggio a Varese, le ACLI: Il lavoro dignitoso è l’urgenza del presenteParticolare attenzione ai giovani e alla necessità di creare opportunità nei territori per contrastare l’emigrazione e rafforzare il tessuto economico e sociale locale ... varesenews.it

Primo maggio in piazza a Tencarola «per un lavoro dignitoso e salutare»In occasione della Festa del Lavoro, l'Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia in programma alle 10, davanti al Monumento di piazza al Lavoratore. Verrà anche ricordata la figura di Aldo ... padovaoggi.it

Telecolore. . Sindacati in piazza per chiedere tutele, lavoro dignitoso e sicurezza - facebook.com facebook

Primo Maggio, Paolucci (Uil Rieti): “In Piazza per il lavoro dignitoso” x.com