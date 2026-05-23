L’onorevole Michela Vittoria Brambilla ha visitato la casa di Catherine e Nathan Trevallion nel bosco, dove ha incontrato la famiglia e i loro cavalli. Durante la visita, sono stati mostrati gli spazi dedicati agli animali e le pratiche quotidiane di cura. La visita si inserisce in un'iniziativa volta a promuovere la tutela degli equidi e dei diritti degli animali da reddito.

L’onorevole Michela Vittoria Brambilla visiterà la casa di Catherine e Nathan Trevallion nel bosco per documentare il legame profondo tra la famiglia e i propri animali, in un contesto che mette al centro la tutela degli equidi. La narrazione della puntata di Dalla Parte degli Animali, prevista per domenica 24 maggio alle ore 10:05 su Rete4, parte proprio dal cuore pulsante di questo nucleo familiare. Catherine e Nathan vivono immersi nella natura insieme a una moltitudine di creature, tra cui spiccano i cani Spirit e Floppy, il cavallo Lee e l’asino Gallipoli, oltre a numerosi gatti e galline. La loro storia è stata segnata da un momento di profonda sofferenza quando i tre figli della coppia sono stati allontanati con la forza, un evento che ha scosso anche gli animali della fattoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brambilla nel bosco: la lotta per i diritti dei cavalli e la famiglia

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