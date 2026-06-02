Sabato a Fornaci è stata inaugurata la sede dell’Auser nei locali parrocchiali della Chiesa di Cristo Redentore. La cerimonia si è svolta alla presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali. La nuova associazione utilizza gli spazi messi a disposizione da don Giovanni Cartoni.

Alla presenza di cittadini e istituzioni sabato a Fornaci l’inaugurazione della sede della neonata Associazione Auser ospitata presso le Sale Parrocchiali della Chiesa di Cristo Redentore, messe a disposizione da don Giovanni Cartoni. "Un luogo che sarà sempre aperto e sicuro per chi vuole sentirsi a casa. Oggi, ha detto la presidente dell’associazione, Maria Gabriella Mazzolini – apriamo una porta nuova, la porta della casa di Auser, un luogo dove ogni anziano avrà sempre un punto di riferimento ed un aiuto, ma anche un posto aperto ai più giovani. Un luogo dove innanzitutto si vuole difendere la dignità delle persone.. Questo non sarà un circolo chiuso ma una piazza aperta, non un luogo di assistenzialismo ma di cittadinanza attiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nei locali parrocchiali ora c’è l’Auser

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