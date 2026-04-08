Comunali l' Arcivescovo | Non siano concessi locali parrocchiali per incontri elettorali

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, l'Arcivescovo ha diffuso un avviso ai parroci, ricordando che non devono essere concessi locali parrocchiali per incontri elettorali. L'attenzione riguarda i Comuni di Salerno, Campagna, Laviano e Valva, dove si prevede che possano arrivare richieste di utilizzo di aule, saloni e oratori da parte di candidati o partiti politici. L'indicazione è di non autorizzare tali richieste durante il periodo elettorale.

“Ai Reverendi Parroci in prossimità delle elezioni amministrative che si terranno nei giorni 24 e 25 maggio, in alcuni Comuni dell’Arcidiocesi quali Salerno, Campagna, Laviano, Valva, si rappresenta che potrebbero pervenire richieste di utilizzo di locali parrocchiali, come aule, saloni e oratori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali, lo spoglio delle schede elettorali: i risultati in tempo realeSubito dopo la chiusura delle urne è iniziato nelle 23 sezioni di Pescara, nelle quali i cittadini sono stati richiamati a votare, lo spoglio delle... Leggi anche: Elezioni 2026, dove e quando si vota per referendum e comunali: le tornate elettorali in programma Temi più discussi: L'arcivescovo Caiazzo alla Messa in Coena Domini: Avere a cuore la costruzione del bene comune -; Elezioni, De Luca atteso in parrocchia a Fratte: Forte fa appello all'Arcivescovo per annullare l'incontro; Incontro elettorale in parrocchia, Forte lancia l’allarme a Salerno: L’Arcivescovo Bellandi faccia annullare l’incontro di De Luca a Fratte. La Chiesa non faccia campagna elettorale. Si ricordano dei quartieri solo quando c’è da votare; L'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve: La vita cammina su altre vie rispetto al modello dei potenti del mondo. L’arcivescovo Caiazzo alla Messa in Coena Domini: Avere a cuore la costruzione del bene comuneCattedrale piena per l’avvio delle celebrazioni del triduo pasquale. I canti sono eseguiti dalla corale Santa Cecilia diretta dal maestro Gianni Della Vittoria Cattedrale piena, oggi pomeriggio a Ce ... corrierecesenate.it L'appello del vescovo per le imminenti elezioni: La politica sia carità, basta polemiche steriliDurante le celebrazioni del Venerdì Santo, monsignor Alessandro Damiano lancia un potente richiamo civico in vista del voto di Pentecoste. Un invito accorato a candidati ed elettori a trasformare le c ... agrigentonotizie.it Sarà candidato nel partito della Meloni alle Comunali. Speranzon: «Con noi tanti rappresentanti della società» - facebook.com facebook Taranto, servono spazi per gli archivi comunali: il Comune cerca immobili in affitto da usare come depositi x.com