Comunali l’arcivescovo Bellandi | stop all’uso di locali parrocchiali per eventi elettorali

In vista delle elezioni comunali programmate per il 24 e 25 maggio, l’arcivescovo della diocesi locale ha diffuso una comunicazione ufficiale ai parroci del territorio. Nella nota, si stabilisce il divieto di utilizzare i locali parrocchiali per eventi elettorali o attività legate alla campagna elettorale. La decisione mira a garantire neutralità e a mantenere la separazione tra attività ecclesiali e processi politici.

In vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, l’arcivescovo Andrea Bellandi, guida dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, ha inviato una comunicazione ufficiale ai parroci del territorio. La disposizione dell’arcivescovo Bellandi. Nel testo, l’arcivescovo richiama l’attenzione su eventuali richieste di utilizzo di locali parrocchiali – come aule, saloni e oratori – per incontri collegati, direttamente o indirettamente, alla competizione elettorale. Per evitare fraintendimenti o possibili interpretazioni di coinvolgimento della comunità ecclesiale in dinamiche politiche, viene stabilito che tali spazi non dovranno essere concessi per finalità elettorali nel periodo che precede il voto. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Comunali, l’arcivescovo Bellandi: stop all’uso di locali parrocchiali per eventi elettorali Comunali, l'Arcivescovo: "Non siano concessi locali parrocchiali per incontri elettorali"“Ai Reverendi Parroci in prossimità delle elezioni amministrative che si terranno nei giorni 24 e 25 maggio, in alcuni Comuni dell’Arcidiocesi quali... Pasqua 2026, l'Arcivescovo Bellandi celebra la Santa Messa all’Icatt di EboliNella giornata di ieri, presso l’Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze di Eboli, il Vescovo Monsignore Andrea... Temi più discussi: Incontro elettorale in parrocchia, Forte lancia l’allarme a Salerno: L’Arcivescovo Bellandi faccia annullare l’incontro di De Luca a Fratte. La Chiesa non faccia campagna elettorale. Si ricordano dei quartieri solo quando c’è da votare; Elezioni, De Luca atteso in parrocchia a Fratte: Forte fa appello all'Arcivescovo per annullare l'incontro; Venerdì Santo di Passione tra via crucis e processioni: Preghiamo per la pace; Salernitani Doc: Un gesto d’amore. Comunali, l’arcivescovo Bellandi: stop all’uso di locali parrocchiali per eventi elettoraliIn vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, l’arcivescovo Andrea Bellandi, guida dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, ha ... zon.it Comunali, l’arcivescovo Bellandi: Vietato l’uso di locali parrocchiali per finalità elettoraliStampa Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo dell’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno, ha inviato la seguente lettera ai parroci salernitani, in prossimità delle elezioni comunali. Ai Reverendi Pa ... salernonotizie.it Sarà candidato nel partito della Meloni alle Comunali. Speranzon: «Con noi tanti rappresentanti della società» - facebook.com facebook Taranto, servono spazi per gli archivi comunali: il Comune cerca immobili in affitto da usare come depositi x.com