NATO | Washington valuta nuovi spostamenti di armi nucleari in Europa

Washington sta considerando di spostare ulteriori armi nucleari in diversi paesi europei. Non sono stati ancora annunciati i nomi dei nuovi paesi ospitanti. La decisione potrebbe influenzare la presenza di testate nucleari nella regione. La Polonia potrebbe assumere un ruolo più centrale nel sistema di difesa, ma non sono stati forniti dettagli specifici su questa possibile evoluzione.

? Domande chiave Quali nuovi Paesi europei ospiteranno le testate nucleari americane?. Come cambierà il ruolo della Polonia nel sistema di difesa?. Perché Washington chiede agli alleati più responsabilità nella difesa convenzionale?. Quali rischi comporta l'espansione del deterrente verso il fianco orientale?.? In Breve Polonia e Stati baltici interessati a ospitare velivoli DCA a duplice capacità.. Andrzej Duda ha richiesto formalmente l'estensione del programma al territorio polacco.. Sistema attuale basato su sei nazioni tra cui Italia, Germania e Turchia.. Piloti utilizzano modelli F-35, F-15 e Tornado per esercitazioni operative costanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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