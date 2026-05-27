Washington ha comunicato agli alleati della Nato che intendono "ridurre drasticamente" il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il Vecchio Mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l’entità dei tagli, comunicata nel corso della riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei ‘defence policy directors’. Secondo quanto riportato dal tedesco Spiegel si tratta appunto di un taglio considerevole, che ha suscitato l’apprensione di molti partecipanti all’incontro. Le correzioni, conferma un diplomatico, appaiono però "sostanziali" e ora gli alleati sono "sotto pressione" per compensare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dai caccia ai sottomarini. Washington taglia le risorse per la Nato, Europa sotto pressione

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