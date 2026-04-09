Usa Rutte incontra Trump | Lui deluso dalla Nato ma Europei sono leali Washington valuta contromisure

Il segretario generale della Nato ha incontrato ieri il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. Durante l'incontro, ha affermato che il presidente americano si è mostrato chiaramente deluso dal comportamento degli alleati durante il conflitto con l'Iran. Ha anche sottolineato che gli europei sono rimasti leali all'Alleanza. Washington sta ora considerando possibili misure di risposta a quanto accaduto.

Ricevuto ieri alla Casa Bianca, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha detto che il presidente Usa Donald Trump è "chiaramente deluso" dal comportamento tenuto dagli Alleati nel corso della guerra contro l'Iran. Si parla di un confronto "franco e aperto" quello fra i due, in cui il rappresentante dell'Alleanza, che pur ha ammesso di comprendere il sentimento di Washington, ha ribadito le istanze dei paesi membri. "La grande maggioranza dei Paesi europei ha fatto quanto promesso in precedenza in casi come questo" ha detto Rutte ottolineando come il contributo degli alleati abbia consentito di creare le condizioni per l'azione militare americana contro l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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