È tornata. È la stagione della maglia azzurra, dei grandi tornei, delle sfide fra Nazioni. Le stelle del volley, che nella stagione di club riusciamo magari a vedere concentrate nelle società di vertice italiane e straniere, si sono redistribuite per Nazionale di appartenenza. E la maglia azzurra è pronta a far incendiare ancore la passione. Si parte con la Volley Nations League e l'Italia, manco a dirlo, la fa da padrona: le ultime due le ha vinte per poi andare a prendersi due cosette da niente, l'Olimpiade e il Mondiale. Quest'anno c'è l'Europeo che in più qualifica per Los Angeles 2028. L'obiettivo è chiaro L'Italia di Velasco inizia a Brasilia il suo percorso verso le Final Eight. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nation League volley, riecco l'Italia padrona del Mondo: da Brasilia riparte la stagione azzurra

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