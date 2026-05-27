L’Italia inizierà la stagione di volley giovedì 28 maggio alle 18 con due amichevoli. Tra i convocati ci sono quattro campioni del mondo, mentre alcuni giocatori di rilievo sono stati lasciati a riposo. La rosa ufficiale comprende sia atleti esperti che giovani promesse. Le partite si svolgeranno in due diverse città e saranno le prime di una serie di incontri preparatori prima delle competizioni ufficiali. La squadra si allenerà nei giorni precedenti sotto la guida del nuovo allenatore.

L’Italia incomincerà la propria stagione agonistica nella giornata di giovedì 28 maggio (ore 18.00) presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese: la nostra Nazionale di volley maschile aprirà le danze con un’amichevole in Val di Fiemme, affrontando l’emergente Turchia per iniziare a carburare in vista della Nations League che ci terrà compagnia durante l’estate e degli Europei di settembre, quando verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il CT Ferdinando De Giorgi ha selezionato diciassette uomini per questo incontro e le due successive amichevoli contro il Belgio (sabato 30 maggio a Verona) e la Turchia (domenica 31 maggio a Bergamo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, l’Italia inizia la stagione: i convocati per le prime amichevoli, spiccano 4 Campioni del Mondo. Alcuni big a riposo

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