Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, un nuovo sondaggio condotto dall’istituto Noto per “Porta a Porta” mostra una diminuzione del consenso di Fratelli d’Italia, che si ferma al 29 per cento. Nel frattempo, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un aumento dei consensi. La rilevazione evidenzia leggere variazioni nel panorama politico, senza modifiche significative nella distribuzione dei voti.

All’indomani della vittoria del No al referendum sulla giustizia, il nuovo sondaggio dell’istituto Noto per “Porta a Porta” fotografa un quadro politico in lieve movimento, ma senza scossoni strutturali. Fratelli d’Italia resta primo partito al 29%, pur registrando un calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione del 4 marzo. Alle spalle si rafforzano le opposizioni: il Partito Democratico sale al 22% (+0,5%), mentre il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13%, anch’esso in crescita di mezzo punto. Segnali positivi anche nel centrodestra per Forza Italia, all’ 8,5% (+0,5%), e per la Lega, che tocca l’ 8% con un incremento più marcato (+1%). Sondaggi, Conte in vantaggio su Schlein nelle possibili primarie del centrosinistra Gli equilibri tra le coalizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggio Porta a Porta: dopo il referendum FdI in lieve flessione al 29%, crescono Pd e M5s

Articoli correlati

Leggi anche: **Partiti: sondaggio Porta a Porta, Fdi al 29,8% e Pd al 23,1%, Vannacci all'1,6%**

Il fronte del No non porta voti al campo largo: il sondaggio Swg conferma FdI in crescita e Pd e M5S in caloL’avvertimento alla sinistra arriva dagli addetti ai lavori: i voti del No non sono voti del campo largo.

Tutto quello che riguarda Sondaggio Porta

Temi più discussi: Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 marzo 2026, FdI stabile ma il centrodestra perde voti, M5s sorride; Referendum giustizia, terzo Instant Poll: si consolida il vantaggio del No; Sondaggi referendum: chi dava il sì vincente con alta affluenza; Sondaggi politici, volano Pd e M5s, Vannacci perde pezzi: i voti partito per partito.

Sondaggio Porta a Porta: dopo il referendum FdI in lieve flessione al 29%, crescono Pd e M5sAll’indomani della vittoria del No al referendum sulla giustizia, il nuovo sondaggio dell’istituto Noto per Porta a Porta fotografa un quadro politico in lieve movimento, ma senza scossoni ... thesocialpost.it

**Partiti: sondaggio Porta a Porta, Fdi al 29,8% e Pd al 23,1%, Vannacci all'1,6%**Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Nella prima rilevazione dell’ Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) la lista Futuro Nazionale di Vannacci si collocherebbe all’1,6%. Si legge in una nota di Porta a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

“I numeri sono questi”. Referendum giustizia, il sondaggio di Porta a porta: chi è in testa - facebook.com facebook