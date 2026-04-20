Natale Pd sul regolamento per l' istituzione degli ispettori ambientali volontari | Ritirato dalla maggioranza dopo la mia diffida
La consigliera comunale del Partito Democratico di Montesilvano ha commentato la presentazione del regolamento riguardante la creazione di ispettori ambientali volontari, affermando che la maggioranza lo ha ritirato a seguito di una sua diffida. La proposta era stata avanzata dall’amministrazione comunale, ma è stata sospesa prima dell’approvazione definitiva. La consigliera ha reso nota questa situazione pubblicamente.
La consigliera comunale del Partito Democratico di Montesilvano Manuela Natale interviene in merito alla presentazione del regolamento per l'istituzione degli ispettori ambientali volontari da parte della maggioranza, poi ritirato."Il vicesindaco Alessandro Pompei presentava questa nuova figura.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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