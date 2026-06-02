A Roma, quattro tecnici si contendono il premio al miglior sonoro, sfidando Maricetta Lombardo, candidata in questa categoria. Lombardo ha vinto tre premi David di Donatello in passato, riconoscimenti ottenuti per il lavoro su diversi film. La selezione riguarda i professionisti che si sono distinti nel settore del sonoro per le loro recenti produzioni. La candidatura di Lombardo si inserisce in una rosa di tecnici con esperienze riconosciute nel campo. I premi Nastri d’argento sono assegnati durante una cerimonia annuale dedicata al cinema italiano.

? Domande chiave Chi sono i quattro tecnici che sfideranno Maricetta Lombardo a Roma?. Quali film hanno permesso alla professionista di vincere tre David di Donatello?. Come influisce la gestione dei silenzi sull'emozione dello spettatore?. Dove si terrà la cerimonia di premiazione dell'81esima edizione?.? In Breve Cerimonia di premiazione prevista il 24 giugno presso il teatro Argentina di Roma.. Competizione contro Cecere, Perri, Conca, Di Lorenzo e Morosini per l'81esima edizione.. Lombardo vanta cinque Nastri d'argento e tre David di Donatello vinti precedentemente.. Collaborazioni passate con registi come Matteo Garrone, Leonardo Di Costanzo e Mario Martone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nastri d’argento: Maricetta Lombardo candidata per il sonoro

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