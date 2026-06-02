Nuova candidatura ai Nastri d' argento per Maricetta Lombardo | stavolta è in corsa per Gli occhi degli altri
Maricetta Lombardo partecipa nuovamente ai Nastri d'argento, questa volta con il film “Gli occhi degli altri”. La candidatura si aggiunge alle sue precedenti nomination nel settore cinematografico. La sua presenza tra i candidati è stata ufficializzata nelle liste di questa edizione. La selezione riguarda un riconoscimento nazionale assegnato nel settore del cinema italiano. La candidatura si inserisce in una serie di riconoscimenti che coinvolgono diversi professionisti del settore.
Il nome di Maricetta Lombardo torna ancora una volta tra quelli in corsa per un importante riconoscimento nazionale legato al cinema. L'agrigentina, professionista del suono, è stata inserita nella cinquina dei candidati al premio per il miglior sonoro grazie al lavoro realizzato per il film. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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