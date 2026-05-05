David di Donatello | Maricetta Lombardo candidata per il film Fuori

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

? Cosa scoprirai Chi sono i colleghi che hanno lavorato al suono di Fuori?. Come ha ottenuto Maricetta Lombardo questa nomination al Quirinale?. Quale ruolo ha avuto il team tecnico nel successo del film?. Dove e quando potrai vedere la premiazione in diretta televisiva?.? In Breve Candidatura condivisa con Silvia Moraes, Piergiorgio De Luca e Giancarlo Rutigliano.. Cerimonia di premiazione prevista mercoledì 6 maggio a Cinecittà.. Conduzione della serata affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti su Rai Uno.. Lombardo vanta già tre David di Donatello e diversi Nastri d'argento.. Questa mattina, martedì 5 maggio 2026, Maricetta Lombardo ha calpestato il tappeto del Quirinale per la presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026 alla presenza di Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Ameve.eu

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