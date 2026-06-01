Avevo 13 anni cancelli quella scena – Kinski contro Wenders sul film del ’75 lui si oppone

Notizia in breve

Nastassja Kinski ha chiesto di eliminare una scena del film del 1975 diretto da Wim Wenders, affermando di averne 13 anni all’epoca e di volerla cancellare. La discussione riguarda un episodio specifico del film, che la attrice considera inappropriato. La richiesta è stata resa nota più di cinquant’anni dopo l’uscita del film, riaccendendo il dibattito sulla scena in questione. Non sono stati forniti dettagli ulteriori su eventuali risposte del regista o sulle azioni intraprese.