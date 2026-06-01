Avevo 13 anni cancelli quella scena – Kinski contro Wenders sul film del ’75 lui si oppone
Nastassja Kinski ha chiesto di eliminare una scena del film del 1975 diretto da Wim Wenders, affermando di averne 13 anni all’epoca e di volerla cancellare. La discussione riguarda un episodio specifico del film, che la attrice considera inappropriato. La richiesta è stata resa nota più di cinquant’anni dopo l’uscita del film, riaccendendo il dibattito sulla scena in questione. Non sono stati forniti dettagli ulteriori su eventuali risposte del regista o sulle azioni intraprese.
A oltre cinquant’anni dall’uscita di Falso Movimento, il film del 1975 diretto da Wim Wenders, torna al centro dell’attenzione una controversia che coinvolge il regista e Nastassja Kinski. L’attrice, che all’epoca delle riprese aveva appena 13 anni, continua infatti a chiedere che venga rimossa una sequenza del film che considera traumatica e inappropriata. La scena contestata mostra il personaggio interpretato da Kinski, Mignon, una ragazza adolescente muta, sdraiata su un letto, con indosso solo la biancheria intima, accanto a un uomo molto più grande, anche lui spogliato. Nel corso della sequenza il personaggio maschile la schiaffeggia e successivamente la accarezza, in un contesto che lascia intendere una relazione sessuale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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