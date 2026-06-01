Avevo 13 anni cancelli quella scena – Kinski contro Wenders sul film del ’75 lui si oppone

Da cinemaserietv.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nastassja Kinski ha chiesto di eliminare una scena del film del 1975 diretto da Wim Wenders, affermando di averne 13 anni all’epoca e di volerla cancellare. La discussione riguarda un episodio specifico del film, che la attrice considera inappropriato. La richiesta è stata resa nota più di cinquant’anni dopo l’uscita del film, riaccendendo il dibattito sulla scena in questione. Non sono stati forniti dettagli ulteriori su eventuali risposte del regista o sulle azioni intraprese.

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A oltre cinquant’anni dall’uscita di Falso Movimento, il film del 1975 diretto da Wim Wenders, torna al centro dell’attenzione una controversia che coinvolge il regista e Nastassja Kinski. L’attrice, che all’epoca delle riprese aveva appena 13 anni, continua infatti a chiedere che venga rimossa una sequenza del film che considera traumatica e inappropriata. La scena contestata mostra il personaggio interpretato da Kinski, Mignon, una ragazza adolescente muta, sdraiata su un letto, con indosso solo la biancheria intima, accanto a un uomo molto più grande, anche lui spogliato. Nel corso della sequenza il personaggio maschile la schiaffeggia e successivamente la accarezza, in un contesto che lascia intendere una relazione sessuale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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