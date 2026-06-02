nasce 100 e merito borse di studio ai diplomati

È stato annunciato il lancio di “100 e Merito”, un premio dedicato agli studenti diplomati che si sono distinti per l’eccellenza. Il progetto è promosso dalla Fondazione Pro Valtellina e dalla Fondazione AG&B Tirelli, con l’obiettivo di riconoscere e sostenere i giovani che hanno raggiunto risultati notevoli durante il percorso scolastico. La cerimonia di consegna delle borse di studio è prevista nelle prossime settimane.

Nasce “100 con Merito“, il premio all’eccellenza studentesca griffato Fondazione Pro Valtellina e Fondazione AG&B Tirelli. Talento, costanza e determinazione che si riassumono in una parola, nel merito, e che si concretizzano con l’attestazione del voto di maturità di 100100 oppure con lode. Agli studenti iscritti all’ultimo anno delle superiori statali e paritari del Sondriese che conseguiranno il diploma con il punteggio massimo è rivolta l’iniziativa promossa da Fondazione AG&B Tirelli con Fondazione Pro Valtellina, denominata appunto “100 con Merito“. La prima edizione viene lanciata per quest’anno scolastico e si concluderà la consegna del premio da mille euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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