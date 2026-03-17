Borse di studio da 1.500 euro per diplomati Trasporti e Logistica al via il bando Basic Training & Security Duties 2025 26

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando “Basic Training & Security Duties” 202526, che mette a disposizione borse di studio da 1.500 euro per diplomati incentrati sui settori dei Trasporti e della Logistica. Il Fondo Nazionale Marittimi, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promuove questa iniziativa per agevolare l’ingresso dei giovani diplomati nel mondo marittimo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito segnala il bando del Fondo Nazionale Marittimi (FNM), promosso d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per favorire l’accesso dei giovani diplomati alle professioni del mare. L'articolo Borse di studio da 1.500 euro per diplomati Trasporti e Logistica, al via il bando “Basic Training & Security Duties” 202526. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Campania, borse di studio 2025/26: domande fino al 18 marzo per 27.207 contributi da 250 euroLa Regione Campania ha attivato la nuova procedura telematica per la presentazione delle domande relative alle Borse di studio 20252026 nell’ambito... Anno scolastico 2025/2026: pubblicato il bando per le borse di studio "IoStudio"Oltre 27mila borse di studio per favorire l’accesso a libri di testo, mobilità e servizi culturali:è stato pubblicato l’Avviso per l'erogazione delle... Altri aggiornamenti su Borse di studio da 1 500 euro per... Temi più discussi: Borse di Studio per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado, Statali e Paritarie, e/o Percorsi Triennali di IeFP a.s. 2025/2026; Intervento straordinario dell’Alma Mater a vantaggio di studentesse e studenti senza borsa di studio; Confermata l’esenzione dall’IRPEF per le borse di studio dei Dottorati AFAM; Aperto il bando per 9 borse di studio dedicate agli studenti di Medicina e Chirurgia. Campania, borse di studio 2025/26: domande fino al 18 marzo per 27.207 contributi da 250 euroLa Regione Campania ha attivato la nuova procedura telematica per la presentazione delle domande relative alle Borse di studio 2025/2026 nell’ambito del bando #IoStudio. orizzontescuola.it Amazon women in innovation, al via le candidature per le borse di studio: UniCt tra gli atenei coinvoltiIl programma premia sette studentesse universitarie in altrettanti atenei italiani. La vincitrice del bando beneficerà di un finanziamento di 6mila euro l'anno per tre anni e di un percorso di mentors ... cataniatoday.it Le Borse di oggi 17 marzo. Mercati deboli, petrolio e gas ancora in rialzo. Istat lima l’inflazione x.com Nuovo avviso per l'individuazione dei beneficiari delle borse di studio anno scolastico 2025-2026 La Regione del Veneto, con DGR. n. 112 del 25 febbraio 2026, ha approvato l'avviso per l'individuazione dei beneficiari delle borse di studio ministeriali. L'iniziat - facebook.com facebook