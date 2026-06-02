Un minorenne ha avuto una crisi respiratoria dopo aver consumato un cucchiaio di un miele che conteneva una sostanza stupefacente. Il vasetto, contenente il prodotto sospetto, è stato consegnato ai carabinieri da una persona. Gli agenti hanno sequestrato il contenitore e stanno indagando sull’origine del prodotto e sui soggetti coinvolti. La vittima ha ricevuto assistenza medica e si trova in condizioni critiche. Continua l’attività investigativa per chiarire i dettagli dell’episodio.

Tre ragazzi di 19, 22 e 17 sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato "miele da sballo". Il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi – dopo essersi riuniti a casa del minore – abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I ragazzi ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male., I genitori del minorenne erano in casa e hanno immediatamente chiamato il 118. Il vasetto con all’interno lo stupefacente gelatinoso è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del 17enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, un cucchiaio del miele da sballo e va in crisi respiratoria: minore lotta per la vita

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