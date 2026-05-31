Alisson Santos resterà al Napoli | riscatto atteso in settimana

Alisson Santos rimarrà al Napoli dopo che il club ha deciso di esercitare il riscatto, previsto in settimana. Il giocatore aveva pubblicato un messaggio su Instagram che aveva fatto pensare a un possibile addio, ma il trasferimento si è concretizzato con un pagamento di 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona. La società azzurra ha confermato il mantenimento del calciatore nella rosa per la prossima stagione.

Il messaggio pubblicato su Instagram era sembrato quasi un addio, ma fortunatamente non sarà così. Alisson Santos verrà riscattato dal Napoli, che verserà 16,5 milioni di euro nelle casse dello Sporting Lisbona. Un affare eccezionale, considerando l’impatto che il funambolico esterno brasiliano ha avuto in Serie A. Da gennaio, infatti, ha messo a segno 4 gol in 14 presenze, dando un contributo fondamentale alla manovra offensiva del Napoli e alla qualificazione in Champions League. Questo è quanto riporta A Bola, noto quotidiano portoghese. Napoli, in settimana il riscatto di Alisson. Si legge su A Bola: “Da tempo il Napoli aveva manifestato l’intenzione di esercitare l’opzione di acquisto dell’esterno offensivo dallo Sporting per 16,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Alisson Santos

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