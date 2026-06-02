Napoli e Genoa stanno considerando uno scambio tra giovani calciatori. Le trattative coinvolgerebbero Nosa Obaretin, difensore nato nel 2003, e Seydou Fini, attaccante esterno nato nel 2006. I due club hanno avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione. Non sono stati ancora definiti dettagli finanziari o modalità dello scambio. La trattativa è ancora in fase preliminare.

Napoli e Genoa stanno valutando uno scambio tra giovani promesse del calcio italiano. L’operazione coinvolgerebbe Nosa Obaretin, difensore classe 2003, e Seydou Fini, attaccante esterno classe 2006. L’idea è nata nei contatti esplorativi tra i due club, con l’obiettivo di valorizzare i talenti e offrire nuove opportunità. Obaretin si muoverebbe dalla Campania alla Liguria, mentre Fini farebbe il percorso inverso. Entrambi vantano esperienze nelle selezioni giovanili della Nazionale e hanno appena concluso una stagione in Serie B. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. Scambio tra giovani di prospettiva. Come affermato dall’esperto di mercato, l’operazione, ancora in fase esplorativa, riflette l’interesse di Napoli e Genoa per profili italiani con alto potenziale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli, si valuta uno scambio in Serie A: primi contatti tra le parti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Finance de lOmbre : Banques, Subprimes et Crises Mondiales | Documentaire Scandale - AT

Notizie e thread social correlati

Il Napoli continua a lavorare per Allegri, oggi ulteriori contatti tra le parti (Di Marzio)Il Napoli ha avviato ulteriori contatti con l’entourage di Allegri per discutere della possibile nomina come allenatore.

Allegri riparte dal Napoli? Di Marzio: “Nuovi contatti tra le parti”, ecco cosa sta succedendoSono in corso nuovi contatti tra le parti per un possibile ritorno di Allegri alla guida di una squadra di Serie A.

Temi più discussi: Il bivio di De Laurentiis: lavora al nuovo Napoli, ma ne valuta la vendita; Seria A, il valzer degli allenatori pesa sui bilanci; Allegri valuta la causa al Milan e pensa di rubargli Rabiot: sarà un Napoli nuovo di zecca; Italiano lo vuole a Napoli, la Fiorentina non lo cede a meno di 25 milioni.

Napoli per l'ultimo anno a Dimaro? Si valuta un solo ritiro a Castel di SangroIl Napoli e la Val di Sole, un sodalizio che va avanti da ben 15 anni. E' dal 2011, infatti, che la squadra partenopea va in ritiro estivo sulle meravigliose Dolomiti di Brenta, patrimonio Unesco, che ... msn.com

Consiglio scelta Master (Palermo vs Sassari/Olbia) per studente internazionale. Qualcuno conosce la realtà in Sardegna? reddit

Elmas via da Napoli al 90%. Si valuta un piano B a cifre più basseIl Napoli si prepara a salutare Eljif Elmas, di nuovo. Il centrocampista classe 1999 appare destinato a tornare in Germania, al Reb Bull Lipsia, club che ne ha acquistato il cartellino (proprio dal Na ... msn.com