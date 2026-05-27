Il Napoli ha avviato ulteriori contatti con l’entourage di Allegri per discutere della possibile nomina come allenatore. La trattativa tra il club e il tecnico si protrae e non sono stati ancora annunciati sviluppi ufficiali. Nessuna decisione è stata comunicata pubblicamente e il dialogo tra le parti continua. La squadra cerca un tecnico che possa prendere il posto del precedente allenatore.

Napoli-Allegri, si va avanti. Prosegue la trattativa tra il club azzurro e l’entourage di Massimiliano Allegri per far sì che il livornese sia il prossimo allenatore del Napoli e la squadra possa avere un tecnico all’altezza del predecessore. Domani Italiano incontra il Bologna. Scrive su X Gianluca Di Marzio: Il Napoli continua a lavorare per Allegri: oggi ulteriori contatti tra le parti. Domani incontro tra Italiano e il Bologna per capire se e come liberarsi. Il @sscnapoli continua a lavorare per Allegri: oggi ulteriori contatti tra le parti. Domani incontro tra Italiano e il Bologna per capire se e come liberarsi @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 27, 2026 Di Marzio ricorda poi che domani ci sarà l’incontro tra Italiano e il Bologna per capire come liberarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli continua a lavorare per Allegri, oggi ulteriori contatti tra le parti (Di Marzio)

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Milan-Udinese 0-3 La conferenza stampa si Massimiliano Allegri post partita

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