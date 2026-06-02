Napoli si cerca un vice Di Lorenzo | Khalaili e Dodô i principali candidati

Il Napoli sta cercando un vice Di Lorenzo, con Khalaili e Dodô come principali candidati. La squadra sta iniziando a muoversi sul mercato in vista di un possibile cambio di allenatore, con l’attenzione rivolta anche alle operazioni di rafforzamento della rosa. La candidatura di Khalaili e Dodô è tra le più accreditate per coprire il ruolo di terzino destro. La società sta valutando le opzioni disponibili in vista delle prossime settimane di mercato.

Il Napoli inizia ad entrare nel vivo del mercato, anche in vista del probabile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea. L’obiettivo è rinforzare la rosa, in particolare il reparto difensivo e la fascia destra, dove si cerca un’ alternativa affidabile al capitano Giovanni Di Lorenzo. Khalaili o Dodô?. Il principale candidato resta Anan Khalaili, anche se la valutazione economica del giocatore viene considerata elevata. Per questo motivo il Napoli continua a monitorare anche altre soluzioni per la fascia destra. Secondo Il Corriere dello Sport, il club azzurro si sarebbe inserito nella corsa a Dodô, contendendolo alla Roma. Il... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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