Il Calcio Napoli sta cercando nuovi difensori e sta valutando diversi profili. Tra le opzioni ci sono un giovane israeliano dell’Union Saint-Gilloise, un giocatore della Fiorentina, uno della Lazio e un portiere. Tra i nomi monitorati ci sono anche Dodô e Gila, mentre l’interesse per Khalaili si è rafforzato. La società continua a seguire diverse piste per rinforzare il reparto arretrato.

Il Calcio Napoli continua a lavorare sul mercato per rafforzare il reparto arretrato. Tra i profili seguiti c’è il giovane israeliano dell’Union Saint-Gilloise, mentre restano monitorati anche Dodô della Fiorentina, Mario Gila della Lazio e il portiere Matej Kovar. Il Calcio Napoli prosegue la pianificazione della prossima stagione e guarda con attenzione al mercato per rinforzare la difesa. Il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato nella ricerca di nuovi profili che possano ampliare le alternative a disposizione della squadra, con particolare attenzione alla fascia destra e al reparto arretrato. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra c’è quello di Anan Khalaili, esterno israeliano di 21 anni attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Calcio Napoli, caccia ai rinforzi per la difesa: spunta Khalaili, restano vivi i nomi di Dodô e Gila

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